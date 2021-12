Suomalaiset rauhanturvaajat pysäytettiin Libanonissa kesken partiointitehtävän – partioon kohdistettiin myös väkivaltaa

Suomi osallistuu UNIFIL-operaatioon (United Nations Interim Force In Lebanon, UNIFIL) osana ranskalaista komentajan reservipataljoonaa (Force Commander Reserve, FCR). UNIFIL-operaatio on perustettu 1978. Suomi on osallistunut operaatioon neljällä vuosikymmenellä; 1982–2001, 2006–2007 ja vuodesta 2012 lähtien. Tällä hetkellä operaatiossa palvelee noin 200 suomalaista.