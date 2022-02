Suomalainen Valentino Valkaj kuvasi seitsemän vuotta Euroopan suurimman jäätikön surkastumista: “Vaikea kuvitella näkemättä”

Yllä olevalta ICE, The Story of Vatnajökull -lyhytelokuvan esittelyltä voi nähdä esimerkkejä rajuista muutoksista saarella.

– Ensin hämmästyin, kuinka selvästi jää on väistymässä sieltä. Sitä on vaikea kuvitella näkemättä, Valkaj avaa MTV Uutisille.

Sata metriä muutamassa vuodessa

– Aikaisemmin matka eräälle jäätikölle kesti vaellusyrityksen parkkipaikalta vain muutaman minuutin, mutta nyt se kestää melkein puoli tuntia. Se on suuri muutos vain 5 vuodessa, Valkaj sanoo.

Islannin ilmatieteenlaitoksen mukaan Valkajin taltioimaa Vatnajökullin jäätikköä on sulanut vuodesta 1989 lähtien arviolta 150-200 kuutiokilometriä viime vuoden loppuun mennessä.

Vatnajökull on Euroopan suurin jäätikkö. Jäätikön paksuus on keskimäärin 400 metriä ja pinta-alaa sillä on toistaiseksi noin 8 000 neliökilometriä.