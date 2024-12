Suomalainen NHL-hyökkääjä kaupattiin Coloradoon

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators on kaupannut suomalaishyökkääjänsä Juuso Pärssisen Colorado Avalancheen.

Tähänastisen NHL-uransa Nashvillen paidassa viihtynyt 23-vuotias Pärssinen on pelannut yhteensä 104 ottelussa. Tällä kaudella Pärssinen on nähty NHL-jäillä 15 ottelussa ja hän on kirjauttanut tehot 2+3.

Vaihtokaupassa Colorado saa lisäksi seitsemännen kierroksen varausvuoron vuoden 2026 NHL-varaustilaisuuteen. Nashville puolestaan saa tshekkiläishyökkääjä Ondrej Pavelin ja kolmannen kierroksen varausvuoron vuoden 2027 varaustilaisuuteen.

Coloradossa pelaavat suomalaisista ennestään Mikko Rantanen, Artturi Lehkonen ja Joel Kiviranta.