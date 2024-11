Sukellusrobotti, Rajavartiolaitos ja KRP tutkivat vaurioitunutta merikaapelia – kiinalaisaluksen suhteen "tarkistuksia käynnissä"

Suomen ja Saksan välisen tietoliikennekaapelin korjaustyöt on aloitettu, tietoverkkoyhtiö Cinian viestinnästä kerrottiin STT:lle maanantaina.

Cinian omistama C-Lion1-kaapeli katkesi Ruotsin talousvyöhykkeellä viikkoa aiemmin. Korjausalus lähti Ranskasta kohti katkeamispaikkaa torstaina, ja se saapui paikalle aikaisin maanantaiaamuna. Kaapelin katkeamispaikassa meren syvyys on noin 50 metriä.

Katkeamispaikalla oleva alus kuuluu ranskalaiselle Alcatel Submarine Networks -yhtiölle (ASN). Kronlund kertoo, että aluksella on kaikkiaan noin 90 henkilöä, jotka työskentelevät kolmessa vuorossa.

Keskusrikospoliisi (KRP) on ilmoittanut tutkivansa merikaapelin katkeamista törkeänä vahingontekona ja törkeänä tietoliikenteen häirintänä. Kronlundin mukaan ASN:n aluksella ei silti ole KRP:n tai Suomen Rajavartiolaitoksen edustajia.

Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turva on kuitenkin kaapelin katkeamispaikalla ja jatkaa merenalaisia tutkimuksia.

Poliisin mukaan tapahtumapaikalta on saatu kerättyä erilaisia näytteitä.

Tutkintatoimenpiteet jatkuvat edelleen. Keskusrikospoliisin henkilöstöä on kokoamassa tietoa paikkatutkinnan tuloksista.

KRP:n tutkijat edelleen paikalla

– Käsitykseni mukaan toimenpiteet vielä jatkuvat siellä tänään, mutta kun ne on saatu riittävällä tavalla suoritettua, tehdään ratkaisu siitä, että sieltä lähdetään kohti kotisatamaa, Lohi sanoo.

– Muun tutkinnan osalta kansainvälistä tiedonvaihtoa tehdään eri maiden välillä ja saatua materiaalia käydään läpi. Keskusrikospoliisi on tietoinen merikaapelin katkeamisen aikaan alueella olleista laivoista ja myös julkisuudessa olleesta kiinalaisaluksesta, joka on luonnollisesti viranomaisten mielenkiinnon kohteena, Lohi jatkaa poliisin tiedoteessa.

Suomenlahden merivartiosto kertoi lauantaina Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvan saapuneen tietoliikennekaapelin katkeamispaikalle. KRP on pyytänyt Rajavartiolaitokselta virka-apua paikkatutkintaan. Vartiolaiva tukee KRP:n esitutkintaa vedenalaisilla suorituskyvyillään.

Tutkintaa on saatu suoritettua KRP:n Lohen mukaan hyvin, ja tutkijat saanevat työnsä vauriopaikalla valmiiksi tämän viikon aikana. Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Hirvi arvioi STT:lle, että operaatio eteläisellä Itämerellä päättyy alkuviikon aikana. Kestoon vaikuttavat Hirven mukaan muun muassa sääolosuhteet.

Kiinalaisalukseen liittyviä tarkistuksia käynnissä

– Alus on on meillä tiedossa, ja sen osalta tiedämme, että tiettyjä tarkistuksia on käynnissä, Lohi sanoo.