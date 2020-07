Stora Enson tehtaalla Varkaudessa jälkisammutus käynnissä, palokaasut eivät enää aiheuta vaaraa

– Koko tiimimme on toiminut pelastusalan arvojen mukaisesti inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti. Sammutustöissä on tehty pitkää päivää ja vaihtomiehistöä on lopulta löytynyt, vaikka tilanne onkin pitkittynyt. Kuopiosta tuotu huoltokontti on ollut apuna ruoka- ja juomahuollon toteuttamisessa ja jokainen on päässyt vuorollaan hengähtämään.