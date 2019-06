Sota-ajan naisia kunnioitetaan uudella tunnuksella – samalla pyritään nostamaan kotirintamalle jääneiden arvostusta: "Nyt viimeistään on aika muistaa heitä"

Tunnus on järjestöjen mukaan hyvä muistutus siitä, kuinka paljon kotirintamallakin uhrattiin Suomen puolesta.

– Iso osa sotiemme naisista on tehnyt työuran kotona ja he ovat jääneet työeläkkeiden ulkopuolelle. Varsinkin leskeksi jäätyään heidän taloudellinen tilanteensa on vaikea, kertoo keräyksen puheenjohtaja Matti Niemi.