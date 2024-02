SM-liigaseuran pomo vaihtuu välittömästi

– Uutta pääomaa tarvitaan nyt kun haluamme jatkaa panostuksia urheilu- ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä on meille välttämätöntä, jotta voimme rakentaa menestyksemme pohjaa ja varmistaa, että Vaasan Sport säilyy koko Pohjanmaan alueen vetovoimatekijänä myös tulevaisuudessa, Sportin hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo tiedotteessa .

Sport on SM-liigan runkosarjassa tällä hetkellä sijalla 12. Se on kahden pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta, kun sillä on pelaamatta viisi ottelua.