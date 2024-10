SM-liigaseuralta hankinta: yli 700 ottelun Suomen mestari haaviin

– Jari on jääkiekossa paljon nähnyt ja kokenut todellinen joukkuepelaaja. Hän on hämeenlinnalaisille ja päävalmentajallemme hyvinkin tuttu kaveri. On hienoa saada hänet takaisin Hämeenlinnaan. Jari on pelannut monissa menestyneissä joukkueissa ja tuo kokemuspankkinsa nyt meidän käyttöömme, HPK:n jääkiekkojohtaja Erikk Rajamäki toteaa.