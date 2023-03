SM-liigan välierissä poikkeukselliset lähtökohdat, ennakkosuosikit joutuvat kovaan paikkaan – "Tämä on hinta siitä"

Nokia Arena on nostanut Ilveksen ja Tapparan toiminnan täysin uudelle tasolle, mutta MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen huomauttaa uuden ja modernin kodin tuoneen nyt haasteitakin.

– Ehkä tämä on hinta siinä, että Nokia Arena on tamperelaisille se sampo, joka tuottaa kaikkea. On mielenkiintoista ajatella, miten se vaikuttaa näihin sarjoihin, Sihvonen summaa MTV Uutiset Liven Liigaviikossa.