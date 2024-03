SM-liigan pörssikärki hurjana – Kärpät rokottaa Jukureita häkellyttävällä teholla

Kärpät johtaa kahden erän jälkeen ottelua maalein 4–1. Oululaiset ovat viimeistelleet ottelussa hurjalla tehokkuudella. Kärpät on laukonut maalia kohden ainoastaan 11 laukausta, joista siis neljä on painunut verkkoon. Jukurit on kirjannut kahden erän jälkeen 26 laukausta kohti Kärppien maalia.