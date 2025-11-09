Skeittilautailija yritti pitkän aikaa vaikeaa temppua Helsingin Kalasatamassa.

Kalasatamassa saattoi hieraista isänpäivänä silmiään, sillä kaksi skeittilautailijaa oli intoutunut kokeilemaan hurjannäköistä temppua kauppakeskus Redin vieressä olevalla korkealla vallilla.

MTV Uutisten tavoittaman silminnäkijän mukaan toinen henkilöistä kuvasi, kun toinen yritti tehdä temppua laudallaan.

– Olin lenkillä, kun näin ison yleisön kerääntyneen yhteen paikkaan Redin vieressä. Siellä oli kaksi skeittilautailijaa, joista toinen yritti laskeutua rampilta alas kickflipin kautta. Hän yritti noin tunnin ja epäonnistui monesti, silminnäkijä kertoo.

Silminnäkijän mukaan poliisikin kävi kaksi kertaa puuttumassa tilanteeseen, muttei saanut kaksikkoa lopettamaan.

Skeittari onnistui vihdoin tempussaan ja sai raikuvat aplodit, mutta kaatui pahannäköisesti maahan.

– Hän jäi hetkeksi makaamaan, mutta nousi hetken päästä ylös.

– Sanoisin, että hengenvaarallinen temppu. Valli oli korkea, ja vieressä meni koko ajan liikennettä ja ihmisiä. Kaksikko tosin varoitteli ihmisiä jatkuvasti tulemasta tielle. He pitivät näin huolta myös ympäristöstään, silminnäkijä toteaa.