Sitkeä täysosumaton piina kasvatti lottobuumin – ennätyspottia pelattu viikkotolkulla puolitoista kertaa keskimääräistä enemmän, mutta potti ei silti kasva

– Joitakin 7–9 viikon jaksoja löytyy viime vuosilta. Näin pitkä aika on hyvin ainutlaatuista, kertoo Veikkauksen tiedottaja Riikka Hauhia.

Lottoaminen on nyt innokkaampaa kuin tavallisella kierroksella. Ennätyspottia on pelattu noin puolitoista kertaa enemmän kuin tavallisesti. Potti on kuitenkin jämähtänyt 14,6 miljoonaan jo viikolla 49.