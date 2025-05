Sinkkunaisen yöllinen tapa on turn off Love Island -Patrikille: "Ei kuulu sänkyyn"

Love Island -Patrikin mukaan unilelu sängyssä on turn off.

Toisensa Love Island Suomi -sarjassa löytäneet Patrik ja Emilia ovat olleet tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseensa.

Tiistaina nähtävässä jaksossa Patrik tunnustaa, että suhde tuntuu hyvältä.

– Joka päivä tulee lisää varmuutta, haluun tätä ja haluun sinut, hän sanoo Emilialle.

Myöhemmin kaksikon välille tulee kuitenkin eripuraa. Patrikin mukaan Emilian unilelu sängyssä on hänelle ongelma.

– Se on vähän outoa, kun se on meidän välissä. Se on creepy, Patrik selventää.

– En halua, että se on meidän välissä. Se on turn off.

Myöhemmin Emilia tivaa Patrikilta vielä selitystä, miksi unilelu on turn off.

– Ei vaan kuulu sänkyyn, mies vastaa.

