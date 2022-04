Shanghai höllentää koronasulkua nousevista kuolinluvuista huolimatta

Shanghaissa raportoitiin keskiviikkona seitsemän uutta koronakuolemaa ja 18 000 uutta koronatartuntaa. Samalla ilmoitettiin, että neljä miljoonaa ihmistä on vapautettu tiukimmasta koronasulusta.

Tällä viikolla osa kaupungin tehtaista on jatkanut toimintaansa, kun 12 miljoonaa aiemmin kotiarestissa ollutta asukasta on vapautettu liikkumaan kotinsa ulkopuolella. Suurimmalle osalle liikkuminen on luvallista kuitenkin vain oman kaupunginosan sisällä.