Seurustelukumppaninsa taposta syytetty nainen vangittiin Jyväskylässä – Poliisin mukaan tapaus noudatti "perinteistä kaavaa"

– Teko on tehty teräaseella ja alkoholilla epäillään olevan osuutta tapahtumiin. Kun alkoholi on mukana tällaisessa tapauksessa, se on se perinteinen kaava. Voisi sanoa, että mitättömistä syistä. Tämä on alustava käsitys, että aikaisempaa riitaa on ehkä ollut taustalla, tutkinnanjohtaja Markku Latvala Sisä-Suomen poliisista kertoo.