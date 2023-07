Seuratoveri jyräsi Suomen NHL-lupauksen – jäi makaamaan liikkumattomana jään pintaan

Hirvonen joutui vastustajajoukkueessa pelanneen seuratoveri Nolan Dillinghamin jyräämäksi ja hän jäi makaamaan jään pintaan. Hän makasi tovin jäällä, mutta pääsi ylös omin avuin ja siirtyi pukusuojien puolelle. Hirvosen lisäksi kehitysleirillä on myös suomalaisista Veeti Miettinen , Benjamin Rautiainen ja Topi Niemelä .

Toronto varasi Hirvosen vuonna 2020 numerolla 59. Hän on kuitenkin pelannut viime vuodet SM-liigaa Ässien ja HIFK:n paidassa. Hirvonen tehtaili viime kaudella HIFK:n riveissä 57 ottelussa tehopisteet 15+13=28.

21-vuotias sentteri on pelannut SM-liigassa neljän kauden aikana 209 ottelua tehopistein 35+56=91. Pudotuspelien saldo on 16 ottelua tehopistein 5+5=10. Hirvonen on voittanut Nuorissa Leijonissa MM-pronssia ja -hopeaa.