Senaattori: Trump lupasi jarruttaa joukkojen vetämistä Syyriasta – varmistaa, että Isis on voitettu

Grahamin mukaan presidentti on sitoutunut varmistamaan, että yhdysvaltalaisjoukkojen lähtiessä äärijärjestö Isis on täysin voitettu. Presidentti ilmoitti pari viikkoa sitten vetävänsä kaikki Yhdysvaltojen joukot Syyriasta välittömästi. Hän perusteli päätöstä sillä, että Isis on lyöty.