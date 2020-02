Seitsemän kuoli ja useita loukkaantui maanjäristyksessä Iranin ja Turkin rajaseudulla, ihmisiä loukussa raunioissa

Iranin ja Turkin rajaseudulla on tapahtunut maanjäristys, jossa on Turkin puolella kuollut seitsemän ihmistä. Turkin sisäministeri kertoo lisäksi useiden ihmisten loukkaantuneen, ja ihmisiä on ilmeisesti jäänyt myös loukkuun raunioihin. Etsinnät ja pelastustyöt ovat meneillään, ministeri sanoo.