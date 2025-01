Seinäjoella mitattiin poikkeuksellinen lämpötila

Paikoitellen hätyytellään jo tammikuun lämpöennätyksiä.

Seinäjoen lentoasemalla on tänään mitattu 8,5 lämpöastetta. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle, että tällainen lämpötila on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen. Keski-Suomessa ja Pohjanmaan seudulla on mitattu yli seitsemän lämpöasteen lukemia.

Poikkeuksellisuus tarkoittaa sitä, että lämpötila toistuu tilastollisesti keskimäärin kerran kolmessakymmenessä vuodessa tai harvemmin.

Joillain asemilla hätyytellään jo tammikuun lämpöennätyksiä.

– Varmaankin osalla asemista voidaan olla joidenkin kymmenysten päässä tammikuun ennätyksistä, kertoo päivystävä meteorologi Tuukka Keränen Ilmatieteen laitokselta.

Jalkakäytävät ovat monin paikoin erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä. Ilmatieteen laitos varoittaa liukkaasta jalankulkusäästä lähes koko Suomessa eteläisintä Suomea lukuun ottamatta.

Sään lauhtumisen vuoksi ajokeli on huono muun muassa Lapissa ja Kainuussa.

Luvassa viileämpää

Myös perjantaille ennustetaan lämpöä, vaikka elohopea ei nousekaan todennäköisesti yhtä korkealle kuin torstaina.

– Useita asteita kuitenkin plussan puolella, Keränen ennustaa.

Viikonvaihteessa sää on viilenemässä huomattavasti, kun tuulen suunta kääntyy.

– Ensi viikolla pakkasta on odotettavissa koko maahan, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.