Sebastian Ahon joukkuetoveri joutui leikkaukseen – tulevasta kaudesta ikävä tieto

32-vuotias laituri on edustanut Carolinaa kaudesta 2020-21 lähtien. Viime kaudella Fast pelasi 73 ottelua keräten 19 (6+13) pistettä.

Fast on edustanut NHL-uransa aikana myös New York Rangersia. Hän on pelannut NHL:ssä kaiken kaikkiaan 703 runkosarjaottelua ja 80 pudotuspeliottelua.