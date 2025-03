Ilkka Herolalta järkyttävä loikka – täräytti yli mäkiennätyksen!

Ilkka Herola hyppäsi jättimäisen loikan yhdistetyn tasoituskisan mäessä Holmenkollenilla. Herola tuli hyppynsä alas 146 metrin kohdalle, mikä on uusi epävirallinen mäkiennätys.

Herolan hyppy nousi todella korkealle heti kummulta, ja suomalainen liiteli jopa vaarallisen pitkälle kohti monttua. Onneksi Herola sai laskeuduttua hyppynsä turvallisesti ilman kaatumista, vaikka tekikin sen tasajalkaa.

Pisteitä Herola keräsi 139,5, mikä lähettää hänet hiihto-osuudelle ensimmäisenä. Lähtöpuomia laskettiin kahdella Herolan haamuhypyn jälkeen.

Myös Otto Niittykoski venytti melkoisen yllätyksen. Niittykoski leiskautti 128-metrisen loikan, jolla irtosi peräti mäkiosuuden kuudes sija. Hänen eronsa hiihto-osuudelle lähdettäessä on 26 sekuntia kärkeen.

Otto Niittykoski on lähellä uransa parasta suoritusta.

Niittykoski on ollut tällä kaudella parhaimmillaan maailmancupin kilpailussa 27:s. Hänen koko uransa paras sijoitus on parin vuoden takainen 23:s sija, mutta nyt Niittykoskella on loistavat mahdollisuudet tehdä uransa paras kilpailu.

Herolan kannalta on harmi, että kilpailumuotona on tasoituskisa, jossa sijoitukset määrittävät erot hiihto-osuudelle hyppypisteiden sijaan. Herola lähtee ladulle kärjessä vain kuusi sekuntia ennen Franz-Josef Rehrliä.

Yhdistetyn tasoituskisan 7,5 kilometrin hiihto-osuus käynnistyy klo 16.15.

Holmenkollenin mäkiennätys on Norjan Robert Johanssonin hyppäämä 144 metriä. Herolan hyppy on Holmenkollenin mäen uusi epävirallinen mäkiennätys.

Heta Hirvonen onnistui mäessä

Heta Hirvonen oli naisten yhdistetyn kisan mäkiosuudella seitsemäs. Hän hyppäsi 111,5 metriä ja lähtee hiihto-osuudelle puoli minuuttia kärjessä starttaavan Norjan Ingrid Låten perässä. Kolmossijasta Hirvonen on 12 sekunnin päässä.

Minja Korhonen jäi 105 metriin ja sijoittui mäessä 15:nneksi. Korhosella on eroa Låteen 48 sekuntia.

Korjaus klo 12.09: Herolan 146 metrin hyppy on Holmenkollenin mäen epävirallinen mäkiennätys. Virallinen ennätys jää edelleen Norjan Robert Johanssonin haltuun.