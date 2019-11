Saudi-Arabian öljy-yhtiö Aramco sai vihreää valoa pörssilistautumiselleen – listautuessaan siitä tulee maailman selvästi isoin yhtiö

Saudi-Arabia on kaavaillut öljyjätin listaamista jo pitkään osana Saudi-Arabian tulonlähteiden monipuolistamista.

Aramcon listautumista on odotettu mielenkiinnolla, sillä yhtiön arvoksi on arvioitu 1,5–2 biljoonaa dollaria, mikä tekisi siitä maailman selvästi suurimman yhtiön. Yhtiön listautumista on tiettävästi lykännyt kruununprinssi Mohammed bin Salmanin tyytymättömyys yhtiön arvotukseen, joka ei ole yltänyt aivan kahteen biljoonaan dollariin.