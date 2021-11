Saudi-Arabian GP:n lähetysajat: Kuva "maailman nopeimmasta katuradasta" vetää hiljaiseksi – F1-asiantuntija: "Siinä on kuljettajille hetkeksi töitä"

Pääkuvan video paljastaa: F1-mestaruustaistelussa on otetu kaikki keinot käyttöön. Seuraa Mercedes-mekaanikkoa Red Bullin varikkokäynnillä ja Red Bull -mekaanikkoa Mercedeksen varikkokäynnillä.

Jeddahin katuradan on suunnitellut Carsten Tilke, joka on tunnetun F1-ratagurun Hermann Tilken poika.

"Maailman nopeimmaksi katuradaksi" tituleeratun näyttämön rakennustyöt ovat venyneet viime tippaan, sillä aikaa oli alkujaankin vain kahdeksan kuukautta, mutta kaiken pitäisi olla valmista, kun F1-autot menevät ensi kertaa radalla perjantaina.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Vajaan 6,2 kilometrin mittaisella radalla saatetaan yltää arvioiden mukaan noin 250 kilometrin keskituntinopeuksiin. Radalla on pari klassista suoraosuutta, mutta myös kovavauhtisia, mutkittelevia osuuksia.

– DRS-alueellakin pitää todella keskittyä, sillä heti vieressä on ratavallit ja kuljettajien on ohjattava. Erityisen mielenkiintoinen on osuus mutkasta 4 mutkaan 10. Se on todella nopea, virtaavan S-kirjaimen mallinen pätkä. Kuljettajilla on tuossa haaste löytää oikea linja. Lisäksi 13. mutka on hieno, 12 asteen kallistuksella varustettu mutka, joten radalta löytyy erilaisia elementtejä, Carsten Tilke kommentoi talkSPORTille.

Myös C Moren asiantuntija Ossi Oikarinen puhui Jeddahin radan haasteista jo Qatarin GP -viikonlopun aikana.

– Se tulee olemaan vielä Qatarin (uutta) rataa mielenkiintoisempi. Siinä mennään edestakaisin vasen-oikea-vasen-oikea. Vauhdin pitäminen ja vauhdin oppiminen, siinä on kuljettajille hetkeksi töitä, Oikarinen alleviivasi F1-lähetyksessä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jeddahin F1-katuradassa on kuskeille haastetta: siinä on paljon mutkia, mutta se on myös huippuvauhdikas.

F1-mestaruus on Jeddahissa ensi kertaa katkolla Red Bullin Max Verstappenille, mutta kaksi edellistä kisaa voittanut Mercedeksen Lewis Hamilton on vain kahdeksan pisteen päässä. Valmistajien puolella Mercedeksen etu Red Bulliin on viisi pinnaa.

Saudi-Arabian GP:n lähetykset C Morella ja MTV3:lla 2.-5.12.

Torstai 2.12.

Klo 22.35 Formulasirkus, MTV3

Perjantai 3.12.

Klo 15.25 F1 Vapaat harjoitukset 1, C More Max

Klo 18.55 F1 Vapaat harjoitukset 2, C More Max

Klo 22.35 F1 Extra, MTV3

Lauantai 4.12.

Klo 14.25 F2 Sprinttikisa 1

Klo 15.55 F1 Vapaat harjoitukset 3, C More Max

Klo 18.00 F1 Ennakkotunnelmat, C More Max & MTV3

Klo 18.30 F1 Varikkosuora, C More Max

Klo 18.55 F1 Aika-ajot, C More Max

Klo 20.15 F1 Jälkihöyryt, C More Max

Klo 20.35 F2 Sprinttikisa 2

Klo 22.35 F1 Extra, MTV3