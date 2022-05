Sami Kapaselta tyly huomio USA:n johtotähdestä: "Hän on paikalla, mutta ei oikein läsnä"

Yhdysvallat sortui jäähyilyyn eikä saanut peliään oikein missään vaiheessa kulkemaan. USA:n tähtipelaaja Seth Jones vaelteli ottelun varjojen mailla. C Moren asiantuntija Sami Kapanen teki terävän huomion vaihtoaitioiden välissä Yhdysvaltalaisen pelaamisesta.

– Ei ole helppoa tuollaista ylivoimaa vastaan. Peli oli 1–1 ilman ylivoimamaaleja. Lopussa me hallitsimme laukauksia. Heillä on hyvin taitava joukkue, ja puolustussuuntaan se on erittäin järjestelmällinen. Meidän pitää vain pysyä poissa jäähyaitiosta, Jones totesi.