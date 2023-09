Salkkarit-tähti Hanna Kinnuselta yritettiin ostaa viinillä tieto Sallan lapsen isästä: "Sieltä sitten hyökkäsi kaksi ihmistä..."

Salatut elämät -sarjassa ja fanien keskuudessa on jo pitkään palloteltu yhtä tiettyä kysymystä: Kuka on Sallan lapsen isä?

Salkkareiden kevätkauden päätösjaksossa Kari ja Gunnar saivat järkytyksekseen tietää , että isyystestin perusteella kumpikaan heistä ei ole Sallan lapsen isä. Hiljattain nähdyssä jaksossa Salla kuitenkin täräytti, ettei kolmatta isäehdokasta ole, vaan lapsi on joko Karin tai Gunnarin. Lapsen isän henkilöllisyys on edelleen pimeän peitossa.

Sallaa esittävä näyttelijä Hanna Kinnunen kertoo MTV Uutisille saaneensa kesän aikana sarjan faneilta toistuvasti uteluja roolihahmonsa lapsen isän henkilöllisyydestä. Näyttelijä paljastaa, että häntä on yritetty jopa lahjoa asian tiimoilta.

– Olin festareilla ja jonotin baariin ostaakseni lasillisen viiniä. Sieltä sitten hyökkäsi kaksi ihmistä luokseni sanoen, että "Mitä juot, me tarjoamme sinulle. Kerro vain, kuka Sallan lapsen isä on. Me emme kerro kellekään!", hän sanoo ja lisää, ettei kuitenkaan taipunut fanien tarjoukseen.