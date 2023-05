Salkkarit-Kalle yllättää käytöksellään – hahmo häkeltyy täysin

Salatuissa elämät -sarjassa Kallen ja Sampon onni on viimein alkanut kukoistamaan. Tiistaina nähtävässä jaksossa Kalle on täynnä rakkautta ja onnellinen Samposta.

Tunteet Sampoa kohtaan vain kasvavat, kun Sampo tuntuu tuntevan Kallen läpikotaisin ja hyväksyy hänet juuri sellaisena, kuin tämä on.

Sampo myöntää Ismolle, että on onnellinen Kallen kanssa ja on vihdoin ymmärtänyt sen, että hitaasti eteneminen on hyvä asia.