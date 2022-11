Salkkarit-hahmo katoaa – läheiset huolissaan: "Tämä ei ole enää normaalia"

Kristianilla on ollut viime aikoina sutinaa Nellan Eva-äidin kanssa ja kaksikko on yrittänyt piilotella tunteitaan. Tuoreimmassa jaksossa Eva meni Kristianin työpaikalle varmistamaan, että heidän salasuhteensa on ohitse, mutta kaksikko ajautui jälleen seksiin. Samaan aikaan Nella ja Miki odottivat toisaalla tuplatreffien alkamista.