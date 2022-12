Salkkarit-hahmo tulistuu tympeään käytökseen: "Et voi olla tosissasi"

Nella harmistuu tajutessaan, että Evan on vaikea hyväksyä sitä, että hän ja Kristian ovat taas yhdessä, ja että Kristian asuu taas Sievisillä.

– Et voi olla tosissasi. Sä et vieläkään hyväksi, että Kristian on täällä, Nella laukoo takaisin.