Salaojituskoneen hitsaamisen yhteydessä tapahtui räjähdys Teuvalla – yksi loukkaantui

Noin 200 neliön teollisuushallitilassa oli suurehko salaojituskone peltojen kastelua varten. Konetta on korjattu hitsaamalla. Korjaustyön yhteydessä jotain on räjähtänyt. Räjähdyksen syy ei ole vielä tiedossa.

Hallitilassa on lisäksi ollut tulipalo joko ennen tai jälkeen räjähdyksen. Viuelä ei ole selvillä, mikä on aiheuttanut mitäkin. Hallitilaan on aiheutunut jonkin verran palo- ja savuvahinkoja samoin kuin korjattuun koneeseen.