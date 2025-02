Salamyhkäinen rykmentti iskee syvälle Venäjälle: "En voi kertoa kohdettamme, mutta se tulee sattumaan"

Uutistoimisto Reuters sai harvinaisen tilaisuuden tutustua syvälle Venäjälle iskevään rykmenttiin.

Ukraina on kiihdyttänyt drooni-iskujaan Venäjälle. Pelkästään tammikuun aikana Ukraina on tehnyt kymmeniä lennokki-iskuja satojen droonien voimin. Iskuja on tehty muun muassa Venäjän suurimpiin öljynjalostamoihin ja polttoainevarastoihin.

Näitä drooneja lähettää yön pimeydessä matkaan miehittämättömien ilma-alusten toimintaan keskittynyt rykmentti, jonka toiminnasta ei yleensä kerrota julkisuuteen.

– En voi kertoa, mikä kohteemme tänään on, mutta iskemme syvälle Venäjälle ja se tulee sattumaan, kuvailee komentaja "Kasper" haastattelussa.

Rykmentin päätehtävä on iskeä Venäjän kriittisiin resursseihin tavoitteena heikentää sen sotakoneiston suorituskykyä.

Tammikuussa uutistoimisto Reuters sai harvinaisen tilaisuuden tutustua salamyhkäisen, syvälle Venäjälle iskevän rykmentin toimintaan. Katso videojuttu rykmentin toiminnasta artikkelin alusta.