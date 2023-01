Salaliittoteoreetikko Olli Posti kokee olevansa edelläkävijä: "Eikö siitä ole aika hyvä track record?"

Superfood-vaikuttajana tunnetuksi tullut Olli Posti on sittemmin jakanut ajatuksiaan salaliitoista omilla somekanavillaan. Posti kertoo jaksossa, että hänen luomuruokapuheitaan pidettiin aikoinaan jopa vaarallisena niiden epätieteellisyyden takia.

Luomun puolestapuhujana Postin hankkima seuraajakunta on hänen mukaansa pitänyt hänen kannanotoistaan salaliittoteorioihin.

– Seuraajakunta on kasvanut kovemmin kuin koskaan, kunnes on tullut sensuuria, tili on lähtenyt ja kaikkea tällaista, Posti kertoi Veitolalle.