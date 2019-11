Saksalaisella kaivoksella räjähdys – ainakin 35 työntekijää loukussa maan alla

Räjähdyksen seurauksena ainakin kaksi työntekijää on loukkaantunut, joista toinen vakavasti. Hälytys räjähdyksestä tuli noin yhdeksältä aamulla paikallista aikaa.

Maan alla on mediatietojen mukaan edelleen ainakin 35 ihmistä. He ovat turvahuoneessa 700 metrin syvyydessä ja heille on toimitettu lisähappea.