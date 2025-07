Saga Andersson: kauden paras poikkeuksellisessa kisassa

Esbo IF:n Saga Andersson paranteli kauden parastaan kansallisessa seiväshyppykilpailussa Turun läänin Koskella.

Andersson ylitti korkeuden 445, minkä myötä hän paranteli kauden parastaan sentillä.

Anderssonin tulos on Suomen vuositilastossa toiseksi paras. Edellä on vain Elina Lampela, joka on hypännyt tänä kesänä sentin korkeammalta.

Andersson tehtaili talvella hallissa uuden ennätyksensä 452. Hän yritti parannella ennätystään Turussa (453), tiputtaen riman kolmesti.

Turun kisaan liittyi poikkeuksellisia piirteitä. Urheilijat kilpailivat nimittäin siirrettävällä hyppypaikalla, joka oli asennettu POP-pankin piha-alueelle.