"Saattaa olla ranteenpaksuinen koristekasvi kaatuneena tielle" – myrsky saa suomalaiset soittamaan hätäkeskukseen muun muassa kasvien siirrosta ja sähkökatkoksista

Yöllä riehunut talvimyrsky katkoi sähköt enimmillään 16 000 kotitaloudelta. Aamun aikana tilanne on alkanut tasoittua.

– Monesti tuntuu, että kun mekin saadaan tehtävä, että "puu on kaatuneena tielle", sitten kun meillä menee yksikkö paikalle, niin se saattaa olla tämmöinen ranteen paksuinen koristekasvi, joka on kaatuneena siihen pyörätielle.

– Sen saisi siitä ohikulkija siirrettyä sivuun, mutta soitetaan 112:een. Se on semmosta välillä, Tuuli kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Kun myrskyn kaatama puu aiheuttaa selkeän vaaratilanteen, on soitto hätäkeskukseen paikallaan.

– Jos puu on kaatunu vaikkapa asutuksen päälle tai uhkaa kaatua, tai tie on kokonaan poikki, jolloin siitä ei pääse liikkumaan autoilla eikä kävellen, pyörillä tai muilla. Ne on niitä vaaran paikkoja.