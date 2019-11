Säässä tapahtuu paljon parissa päivässä – Sateet väistyvät ja suomalaisen jalkapallon superperjantaita saadaan seurata kuivassa säässä

Ratkaisevaa em-karsintaottelua seurataan isoilta näytöiltä ympäri maata perjantai-iltana. Julkisia kisakatsomoita on ulkotiloissa muun muassa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Seinäjoella.

Ennen perjantaita tapahtuu kuitenkin paljon. Huominen torstai on sateinen päivä. Vesisateita saadaan lähes koko maassa Etelä-Lappia myöten. Runsaimpia sateet ovat lännessä.

Sää lauhtuu keskiviikosta edelleen ja etelässä saatetaan päästä jopa kymmeneen lämpöasteeseen, mikä on ajankohtaan nähden epätavallista. Sateet ohentavat lumikinoksia myös Kainuussa ja Lapissa. Torstai-iltana myös tuuli on voimakasta ainakin eteläisessä Suomessa.

Perjantaista on tulossa pilvinen ja viileähkö päivä ja lämpötila on pääsääntöisesti nollan molemmin puolin. Ottelua saadaan kuitenkin seurata kuivana. Pohjoisimmassa Suomessa perjantaikin on pakkaspäivä.