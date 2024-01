Saako laduilla kävellä? Hiihtäjien perinteiseen harmituksen aiheeseen haetaan ratkaisua kansalaisaloitteella

Kävelijöitä harmittaa, kun parhaat lenkit on varattu hiihtäjille.

Hiihtäjiä taas harmittaa, että kävelijöitä pitää väistellä ja suksikin haukkaa lunta, kun latuun on tullut kävelyn myötä reikiä. Siispä ladulla kävelemisestä halutaan tehdä nyt rikollista.

"Hiihtoladulla käveleminen kiellettävä” -nimisen kansalaisaloitteen on allekirjoittanut torstai-iltaan mennessä jo yli 3000 ihmistä.

– Moni on kysynyt, miten lakia valvottaisiin. Jos laki menisi läpi, tietäisivät kaikki silloin rikkovansa lakia.

– Tekohan kohdistuu hiihtäjiin ja uskon, että moni kävelijöistä jättäisi menemättä ladulle, kun he eivät haluaisi tahallisesti hiihtäjien edessä rikkoa lakia. Omatunto alkaisi kolkuttaa, Kolari toteaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmalle.

Koirien ulkoiluttajat ärsyttävät

– En ole törmännyt kävelijöihin ladulla tänään enkä koko hiihtokautena. Muutimme kesällä Imatralta tänne Helsinkiin ja vuosikymmenien hiihtotaustani on sieltä sekä edellisiltäkin paikkakunnilta - kaikki on mennyt hyvin täällä, sanoo Kari Kinnari .

– Eivät minua ne kävelijät ärsytä, mutta sellainen ärsyttää, jos on koiran ulkoiluttajia. Jos on koira toisella puolen latua ja emäntä toisella ja siinä on se hihna välissä, niin se ärsyttää, kun ei kumpikaan väistä, toteaa Aino Rahikainen.