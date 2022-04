Sää viilenee alkavalla vappuviikolla

Vielä maanantaina maan etelä- ja keskiosissa on poutaista. Ainakin osissa Etelä- ja Keski-Suomen alueilla aurinko päässee myös näyttäytymään, Ilmatieteen laitos ennustaa.

Maanantaina ja tiistaina voidaan Etelä-Suomessa vielä yltää kymmeneen plusasteeseen tai hieman sen ylikin. Sää kuitenkin viilenee alkavalla viikolla, koska ilmavirtaus on kääntynyt pohjoiseen.

Pohjois-Suomessa on epävakaisempaa. Lapissa voidaankin saada lumi-, räntä- tai vesisadetta.

Päivälämpötila on maanantaina maan eteläosissa 10–12 plusasteen välillä, keskivaiheilla 7–10 ja Lapissa nollasta viiteen lämpöasteeseen.

Tiistain vastainen yö on kylmä. Lapissa on pakkasta 2–7 astetta, käsivarren alueella muutama aste enemmän. Muualla maassa Pohjois-Pohjanmaalta etelärannikolle ulottuvalla vyöhykkeellä yölämpötila on hieman nollan molemmin puolin.