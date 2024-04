Ryhmä itki – olympiavoittaja toteutti syöpään kuolleen veljensä toiveen

Sveitsiläisen alppitähti Wendy Holdenerin, 30, Kevin-veli menehtyi helmikuussa syöpään 34-vuotiaana. Wendy on nyt toteuttanut Kevinin toiveen helihiihtämään lähtemisestä.

Holdenerin sunnuntaisesta Instagram-julkaisusta käy ilmi, että hän oli helihiihtämässä Kanadan Revelstokessa. Helihiihto on laskettelua vuorelta, jonne mennään helikopterikyydillä.

– Me nauroimme, itkimme, halasimme, hiihdimme, söimme, nauroimme ja itkimme vähän enemmän. Emme olleet kuitenkaan koskaan yksin kaivatessamme häntä, Holdener kirjoitti.

Wendy Holdener on alppihiihdon olympiavoittaja Pyeongchangin joukkuekilpailusta 2018. Hänellä on kolme naisten maailmanmestaruutta, joista kaksi on alppiyhdistetystä ja yksi joukkuekilpailusta.