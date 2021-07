Ruotsissa poliisi kuoli ammuskelussa: "Mitä todennäköisimmin ampuminen ei ollut kohdistettu poliisiin"

– Aiemmin on sattunut ampumisia rikollisryhmien välillä. Mitä todennäköisimmin ampuminen ei ollut kohdistettu poliisiin. Esitutkinnassa meillä on käsittelyssä erilaisia vaihtoehtoja, mutta meillä ei tällä hetkellä ole viitteitä muusta, Nord sanoo toistaen aiemmin julkaistuin poliisitiedotteen viestin.

Ruotsissa 2000-luvulla kolme poliisia on surmattu työtehtävän aikana. Aiemmat kuolemat tapahtuivat vuosina 2007 ja 2004.

SVT: Hylsyt tutkinnassa

Poliisi on kuulustellut useita ihmisiä tapauksesta. Vielä eilisiltana ketään ei ollut pidätetty tapauksen takia.

Ruotsin yleisradio SVT kertoo, että tapahtumapaikalta on löydetty hylsyjä, jotka on lähetetty tekniseen tutkintaan. Toiveena on, että niistä löytyisi sormenjälkiä. Poliisi ei TT:n mukaan ole vahvistanut tietoja.