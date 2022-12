Ruotsin korkein oikeus esti turkkilaisen toimittajan luovuttamisen Turkkiin

Bülent Kenes on ollut päätoimittajana englanninkielisessä Today's Zamanissa, jonka Turkin viranomaiset lakkauttivat, kertoo SVT. Hän on ollut turvapaikanhakijana Ruotsissa.

Turkin mukaan Kenes oli vuonna 2016 mukana epäonnistuneessa vallankaappausyrityksessä, jonka oli tarkoitus syrjäyttää presidentti Recep Tayyip Erdogan. Erdogan on väittänyt Kenesiä terroristiksi.

– On tietysti selvää, että tällaisessa tilanteessa luovuttamiselle on useita esteitä. – – Kyseessä ovat lisäksi poliittiset rikokset, ja on olemassa vaara, että henkilöä aletaan vainota hänen poliittisten näkemystensä perusteella, sanoi päätöksessä mukana ollut tuomari Petter Asp SVT:n mukaan.