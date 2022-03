Ruotsidemokraatit kääntävät kelkkaansa Natosta ja pakolaisista

– Jos Suomi yhtäkkiä päättäisi edetä prosessissa, on oven oltava meille avoin. Muuten Ruotsi on vaarassa joutua erittäin vaaralliseen tilanteeseen, Åkesson varoitteli.

Puolue on myös lieventämässä kantaansa pakolaisista ja hyväksyy, että Ukrainasta pakenevia naisia ja lapsia otetaan vastaan. Muuten puolue on vastustanut sekä kiintiöpakolaisten että muiden turvapaikanhakijoiden vastaanottoa.

Selvä jakolinja oikeiston ja vasemmiston välillä

Ruotsidemokraattien aiempi linja on ollut, että Nato-optio pitää säilyttää, mutta että liittoutumattomuus on Ruotsille paras ratkaisu. Venäjän hyökkäys Ukrainaan saa puolueen nyt toteamaan, että turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut.