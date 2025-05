Ruotsi hurjassa putkessa – alkoi Leijonien tekemästä maalista

Ruotsi nollasi jo kolmannen vastustajan peräkkäin isännöimissään jääkiekon MM-kisoissa.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Suomi–Kanada maanantaina klo 21.20. Lähetys käyntiin MTV Katsomossa jo klo 20.30. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Tre Kronor kukisti lauantain alkuillan ottelussa Ranskan tyylitellen 4–0. Edellisissä otteluissaan Ruotsi kukisti ensin Latvian 6–0 ja perään Slovenian 4–0.

Edellisen maalin Ruotsia vastaan on turnauksessa tehnyt Suomen Harri Pesonen, joka kavensi maanantain ottelun loppulukemat 1–2:een päätöserässä. Siitä lähtien ruotsalaismaalivahdit ovat pitäneet maalinsa puhtaana 186 minuutin ja 56 sekunnin ajan.

Ranska-ottelun nollapeli oli itse asiassa Ruotsille jo turnauksen neljäs, sillä sinikeltaiset avasivat kisat 5–0-voitolla Slovakiasta. Isännillä on viimeisessä lohkovaiheen ottelussaan vastassaan Kanada.

Neljä nollapeliä on kirjattu tasan Samuel Erssonin ja Jakob Markströmin kesken. NHL-vahdit pitävät ennen lauantain iltapelejä hallussaan kaksoisjohtoa MM-kisojen maalivahtitilastossa. New Jersey Devilsia edustavan Markströmin torjuntaprosentti on 97,67 ja Philadelphia Flyersin Erssonin 96,08.

Kolmantena kisojen maalivahtitilastossa on Suomen Juuse Saros torjuntaprosentilla 95,41.