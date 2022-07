Romeo Beckham yllättää uusissa muotikuvissa – vanhemmilta yhtäläinen reaktio

Mustavalkoisissa rohkeissa kuvissa nuori Beckham on sonnustautunut kiiltonahkaisiin korkosaappaisiin ja hopeahohtoiseen kynsilakkaan.

19-vuotias Romeo on Beckhamien toiseksi vanhin pariskunnan neljästä lapsesta. Hän on seurannut isänsä jalanjälkiä ja pelaa jalkapalloa ammatikseen. Romeo Beckhamia on nähty myös monien muotisuunnittelijoiden kampanjoissa, sekä näytöksissä mallina.