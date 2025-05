Romaniassa äänestetty uusituissa presidentinvaaleissa – aiemmat mitätöitiin

Edelliset vaalit mitätöitiin, koska viranomaisten mukaan maahan kohdistui Venäjän vaikutuskampanja.

Romaniassa on äänestetty tänään uudestaan järjestettävien presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Maan perustuslakituomioistuin mitätöi edellisten vaalien ensimmäisen kierroksen tuloksen joulukuussa. Syyksi on kerrottu Venäjän vaikutuskampanja.

Edellisissä vaaleissa eniten ääniä saaneen äärioikeistolaisen Calin Georgescun ehdokkuus on estetty näissä vaaleissa. Romaniassa Venäjän syytetään tukeneen Georgescua valtavalla sosiaalisen median kampanjalla.

Tuhannet ovat osoittaneet mieltään Romaniassa perustuslakituomioistuimen päätöstä vastaan. Kannatuskyselyissä kärkeen Georgescun tilalle on noussut George Simion, joka johtaa oikeistoa ja äärioikeistoa telttaansa yhdistävää AUR-puoluetta.

Simion tunnustautuu suureksi presidentti Donald Trumpin ihailijaksi ja esiintyy usein Trumpin "Make America Great Again" -iskulauseella koristetussa lippiksessä.

Hänen uskottiin keräävän Georgesculta vapautuvia ääniä.

– Meillä on täällä vain yksi tehtävä: palata demokratiaan ja tuoda Romaniaan oikeudenmukaisuus takaisin, julisti Simion.

Simion on kampanjoinut paljon verkossa ja tavoitellut kannatusta ulkomailla asuvilta romanialaisilta, joita on vilkkaan maastamuuton johdosta paljon.

Hän on kuvannut itseään maltillisemmaksi kuin Georgescu, mutta arvostelee Georgescun tavoin EU:ta ja "epädemokraattisia Brysselin byrokraatteja".

Simion syyttää EU:ta sekaantumisesta Romanian vaaleihin ja on luvannut palauttaa maan kunnian EU:n jäsenenä. Hän on monesti arvostellut Venäjää, mutta vastustaa Ukrainan avustamista ja haluaa Romanian vähentävän tukea ukrainalaisille pakolaisille.

Toinen kierros ratkaisee

Ehdolla on kaikkiaan yksitoista ehdokasta. Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta jatkaa vaalien toiselle kierrokselle, joka on määrä järjestää 18. toukokuuta.

Muut kärkiehdokkaat ovat hallituksen tukema Crin Antonescu, Bukarestin pormestari Nicusor Dan ja entinen sosiaalidemokraattinen pääministeri Victor Ponta.

Romanian vaalit ovat olleet poikkeuksellisen suuren kansainvälisen huomion kohteena perustuslakituomioistuimen päätöksen jälkeen. Muun muassa Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance on arvostellut päätöstä epädemokraattiseksi.

– Kisa on hyvin tasaväkinen. Kuka hyvänsä näistä neljästä voi voittaa, sanoi mielipidetutkimusyhtiö INSCOP:n johtaja Remus Stefureac uutistoimisto AFP:lle.

Sunnuntain vaalien edellä Romanian äärioikeisto on väittänyt, että vaaleissa on useita merkkejä vilpistä. Hallitus on puolestaan varoittanut, että ulkovallat yrittävät vaikuttaa vaaleihin manipuloinnin ja disinformaation avulla.