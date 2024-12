Presidentinvaalien tulos kumottu Romaniassa: Venäjä vaikutti tulokseen somessa

Maan tiedustelun mukaan ulkopuolinen valtio vaikutti vaaleihin sosiaalisessa mediassa tukemalla ensimmäisen kierroksen voittanutta Calin Georgescua.

Romanian perustuslakituomioistuin on kumonnut maan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulokset. Äärioikeistolaiseksi, Venäjä-mieliseksi ja Nato-kriittiseksi luonnehdittu Calin Georgescu voitti yllättäen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen viime kuun lopulla.

Presidentinvaalien toinen kierros oli määrä järjestää ylihuomenna, mutta se perutaan. Vaalit järjestetään uudestaan myöhemmin, mutta päivämäärää niille ei ole vielä annettu.

Georgescun kanssa toiselle kierrokselle päässyt keskustapuolueen Elena Lasconi kertoi tuomitsevansa oikeuden päätöksen. Hänen mukaansa vaalien olisi täytynyt jatkua toiselle kierrokselle suunnitellusti, "Romanian kansan tahdon" mukaan.

Maan tiedustelun mukaan valtiollinen toimija vaikutti vaaleihin sosiaalisessa mediassa tukemalla Georgescua. Tiedusteluraporttien mukaan erityisesti sosiaalisen median Tiktok-alustaa hyödyntänyt operaatio oli erittäin hyvin organisoitu. Toimijaa ei nimetty, mutta toisen tiedusteluraportin mukaan Venäjä on arvioinut Romanian tärkeäksi kohteeksi vihamieliselle hybridivaikuttamiselle.

Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa vaaleihin. Myös Georgescu on torjunut syytökset, ja hän pitää niitä Romanian valtion yrityksenä estää hänen valintansa presidentiksi. Georgescu on aiemmin kiistänyt käyttäneensä yhtään rahaa vaalityöhönsä tai ylipäänsä kampanjoineensa.

Salamakampanja valetilien avulla

Tiedustelutietojen mukaan aiemmin varsin tuntemattoman Georgescun vaalikampanja kasvoi räjähdysmäisesti Tiktokissa vain kaksi viikkoa ennen ensimmäistä äänestyskierrosta. Nopeasti aktivoituneessa verkostossa oli mukana noin 25 000 erillistä tiliä. Niistä 800 oli ollut olemassa vuodesta 2016 eli Tiktokin perustamisesta lähtien, mutta tileillä ei ollut ollut juuri mitään toimintaa ennen tämän vuoden marraskuuta.

Tiedusteluraporteista käy ilmi myös erillinen vaikutusyritys, jossa äänestystietoihin pyrittiin tunkeutumaan ja niiden sisältöä muuttamaan kaikkiaan 85 000 kertaa. Yli 30 maan kautta tulleet hakkerointiyritykset jatkuivat vaalipäivään saakka.

Väistyvä presidentti Klaus Iohannis päätti julkistaa asiakirjat romanialaisten toimittajien ja kansalaisjärjestön pyydettyä sitä.