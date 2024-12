Romaniassa poliisi on tehnyt ratsioita liittyen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen mitätöintiin, kertovat oikeusviranomaiset.

Poliisi teki kotietsinnän kolmeen taloon Brasovin kaupungissa Romanian keskiosassa. Syyttäjän mukaan taloista etsittiin viitteitä muun muassa vaalivilpistä, rahanpesusta ja verkkorikoksista.

Romanian perustuslakituomioistuin kumosi eilen maan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulokset. Toinen kierros oli määrä järjestää huomenna, mutta se peruttiin.

Äärioikeistolaiseksi, Venäjä-mieliseksi ja Nato-kriittiseksi luonnehdittu Calin Georgescu voitti yllättäen presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen viime kuun lopulla.

Maan tiedustelun mukaan valtiollinen toimija vaikutti vaaleihin sosiaalisessa mediassa tukemalla Georgescua. Tiedusteluraporttien mukaan erityisesti sosiaalisen median Tiktok-alustaa hyödyntänyt operaatio oli erittäin hyvin organisoitu. Toimijaa ei nimetty, mutta toisen tiedusteluraportin mukaan Venäjä on arvioinut Romanian tärkeäksi kohteeksi vihamieliselle hybridivaikuttamiselle.

Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa vaaleihin. Myös Georgescu on torjunut syytökset. Hän on sanonut pitävänsä niitä Romanian valtion yrityksenä estää hänen valintansa presidentiksi.