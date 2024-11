Miriam Bryant kertoo Instagramissa saaneensa kutsun Linnan juhliin.

Ruotsin suosituimpiin pop-tähtiin kuuluva laulaja-lauluntekijä Miriam Bryant sai kutsun Linnan juhliin. Ruotsinsuomalainen artisti kertoo asiasta Instagram-tarinassaan, jonne hän jakoi videon Linnan juhlien kutsustaan.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

Bryantin äiti on suomalainen ja hänen isänsä englantilainen. Hän syntyi ja kasvoi Göteborgissa.

Miriam Bryant

Bryant on julkaissut kaksi suomenkielistä kappaletta. Ensin julkaistu Mustelmilla on suomenkielinen versio hänen ruotsinkielisestä hitistään Blåmärkshårt. Hänen ja Isac Elliotin kappale Otan Kii puolestaan ilmestyi elokuussa.

Bryant ja Elliot esittivät yhteiskappaleensa tämän syksyn Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa perjantaina 6. joulukuuta 2024 Presidentinlinnassa Yhdessä-teemalla.

Vieraiksi on kutsuttu erityisesti henkilöitä, jotka ovat edistäneet yhteisöllisyyttä ja koonneet eri taustoista tulevia ihmisiä yhteen. Vieraiden joukossa on etenkin kulttuurin, kirjallisuuden ja liikunnan avulla suomalaisten yhteisöllisyyttä edistäneitä henkilöitä. Lisäksi kutsuttuina on nuorisotyön ja sosiaalialan ammattilaisia, muun muassa lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen ja mielenterveystyön parissa työskenteleviä henkilöitä.