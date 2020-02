Risteilyalukselta päästetty japanilainen sai sittenkin koronatartunnan – oliko karanteenista mitään hyötyä?

Karanteenia on kuluneella viikolla purettu, ja laivalta on keskiviikosta lähtien päästetty lähes 1 000 matkustajaa, jotka eivät testien perusteella ole saaneet tartuntaa.

Japanissa on kuitenkin nyt ilmennyt tapaus, jossa laivalta päästetyn paikallisen naisen on myöhemmässä testissä todettu saaneen viruksen. Tämä on nostanut esiin kysymyksen, miten tehokas karanteeni todellisuudessa on ollut.