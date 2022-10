Kansanedustaja Tobias Ellwood kertoo Twitterissä olevansa sadas Sunakin tukija. Myös BBC kertoo saaneensa kampanjalähteeltä tiedon, että tukijalista on kasvanut sataan.

Kaikki ehdokkaat selvillä maanantaina

Entinen pääministeri Johnson joutui jättämään paikkansa maan ja puolueen johdossa kesällä moninaisten kohujen myötä. Hänkään ei ole vahvistanut ehdokkuuttaan, mutta hän on mediatietojen mukaan jättänyt Karibian-lomansa kesken osallistuakseen kisaan.

Seuraajaehdokkaiden on ilmoittauduttava maanantaina Suomen aikaa kello 16:een mennessä. Ehdokkaalla on oltava vähintään sadan kansanedustajan tuki, joten kun parlamentin alahuoneessa on 357 konservatiivia, kisaan mahtuu enintään kolme ehdokasta.