Rillit huurussa -tähti käänsi katseita punaisella matolla – tunnistaisitko?

Simon Helbergin Rillit huurussa -ajoista merkittävästi muuttunut ulkonäkö kiinnitti monien huomion hiljattain New Yorkissa.

Rillit huurussa -sarjaa tähdittänyt Simo Helberg, 44, bongattiin 9. huhtikuuta New Yorkissa AMC Networksin Upfront -tapahtuman punaiselta matolta, kertoo muun muassa Mirror.

Suosittu sitcom-sarja tuli päätökseensä vuonna 2019, jonka jälkeen Helberg on piipahdellut eri tv-sarjoissa sekä elokuvissa, sekä näyttelijänä että äänirooleissa. Muutamaan vuoteen Helbergia ei ole kuitenkaan valkokankaalla nähty, ja newyorkilaisella punaisella matolla näyttelijä kiinnitti monien huomion jokseenkin muuttuneen ulkonäkönsä puolesta.

Simon Helberg on jatkanut näyttelijänuraansa Rillit huurussa -sarjan päättymisen jälkeen.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Rillit huurussa -sarjassa Helberg näytteli vuodesta 2007 aina vuoteen 2019 asti insinööri Howard Wolowitzia, joka tunnettiin hyvin omalaatuisesta pukeutumisestaan sekä pottamaisesta tukkatyylistään.

Sarjan päättymisen jälkeen Helberg on kasvattanut sekä hiuksiaan että partaansa sekä antanut myös harmaan sävyjen tulla esiin.

Helberin nykytyyli sai jotkut fanit arvelemaan sosiaalisessa mediassa, että näyttelijä lienee tyytyväinen siihen, että Howard Wolowitz -päivät ovat kaukana takanapäin.

Tuoreimpana Helberg on nähty For Worse -elokuvassa, joka sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa maaliskuussa.

Simon Helberg esitti insinööri Howard Wolowitzia vuosina 2007-2019.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Rillit huurussa -sarjaa tähdittivät Helbergin lisäksi Kaley Cuoco, Jim Parsons, Johnny Galecki, Mayim Bialik, Kunal Nayyar sekä Melissa Rauch.